Rebensburg mit Rückstand, Puchner schwer gestürzt

Für Österreichs Mirjam Puchner ist die WM wohl schon vorbei. Die 24-Jährige stürzte nach dem Sprung auf Höhe des Super-G-Starts. Sie zog sich eine Unterschenkelfraktur sowie eine Gehirnerschütterung zu. Ihr Zustand sei aber stabil, hieß es von Seiten des Österreichischen Skiverbandes ( ÖSV ). Puchner wurde in die Klinik Gut in St. Moritz gebracht und operiert. Das Training war deshalb rund 40 Minuten unterbrochen.

Testlauf - noch wird viel probiert

Auf die Slowenin Ilka Stuhec an der Spitze fehlten Rebensburg 2,73 Sekunden. Damit war sie in den Top 20. Kira Weilde kam bei ihrer WM-Premiere mit 5,32 Sekunden Rückstand nicht unter die besten 30. Die Schweizerinnen Fabienne Suter, Lara Gut und Jasmine Flury kamen im Training auf die Plätze zwei, drei und vier. Gold-Favoritin Lindsey Vonn aus den USA fuhr auf Rang elf (+2,34 Sekunden). Die Zeiten im ersten Abfahrtstraining haben wenig Aussagekraft, weil die Fahrerinnen üblicherweise nicht ans Limit gehen und sich vorsichtig an die Strecke herantasten.

"Super schöne Abfahrt" mit Steigerungspotenzial für Rebensburg

Rebensburg, am Dienstag Vierte im Super-G, war mit ihrem ersten Testlauf auf der "Engiadina" aber trotzdem zufrieden. "Die Strecke ist sehr schön, super Verhältnisse vom Schnee her, auch von der Kurssetzung. Super-schöne Abfahrt" , sagte sie. Und sie versprach eine Leistungssteigerung: "Jetzt bin ich da mal runtergefahren, hab's gesehen, weiß, wo es langgeht, jetzt werde ich mich von Training zu Training steigern, das ist das Ziel für die nächsten Tage."

Zwei weitere Testläufe folgen

Die Damen haben weitere Trainings am Donnerstag und Samstag. Die WM -Abfahrt in der Schweiz steht für Sonntag im Kalender.

dpa/sid | Stand: 08.02.2017, 13:49