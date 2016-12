Ein Tiefpunkt der Fußball- EM in Frankreich fand in Marseille statt. Russische Hooligans hatten unmittelbar nach dem 1:1 der Partie zwischen Russland gegen England im Stade Velodrome einen Block mit Engländern gestürmt und die gegnerischen Fans angegriffen. Mehrere Menschen, darunter auch Kinder, mussten in den Innenraum flüchten. Zuvor hatte es in der Stadt schwere Ausschreitungen gegeben, bei denen mindestens 35 Personen verletzt worden waren. In der Folge sah sich sogar die russische Politik gezwungen, auf die Täter beruhigend einzuwirken. Kremlsprecher Dmitri Peskow rief die russischen Fans auf, sich strikt an geltende Gesetze zu halten. Die U EFA sprach eine Bewährungsstrafe bis zum Turnierende an das russische Team aus. Außerdem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro an den Verband verhängt.